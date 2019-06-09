Брик
Источник изображения: Дума Владивостока

Этот день, отмечаемый в России ежегодно 8 июня,  был установлен Указом Президента РФ 27 октября 2000 г.  История праздника уходит своими корнями еще в петровскую эпоху,  в 1701 году Петром l был подписан Указ о создании богоделен для престарелых, нищих и больных. Профессия же социального работника появилась в стране в 90-е гг ХХ века,  которая сегодня является одной  из наиболее важных и востребованных в обществе.

Цель праздника – привлечь внимание государственных органов к проблемам и профилактике социального характера. Работа с людьми — одна из самых сложных, благодаря социальным работникам, которые руководствуются чутким сердцем, проявляют внимание и заботу,  необходимую помощь сегодня получают пожилые и одинокие люди,  пенсионеры, малообеспеченные семьи, инвалиды, дети-сироты и другие граждане, попавшие в сложную жизненную ситуацию.                       

Дорогие работники социальной сферы!

Вы дарите людям, нуждающимся в помощи, свое большое сердце, доброту, сострадание, чуткость и милосердие! Вы согреваете души,  даете надежду и уверенность в завтрашнем дне, благодаря вам укрепляется доверие и понимание между людьми, мир становится ярче, добрее и лучше!

Спасибо вам за преданность долгу, высокий профессионализм, за ваш благородный труд!  Желаю всем доброго здоровья, успехов, хороших людей на пути, благополучия, мира и добра!

 Председатель Думы города Владивостока                         А.П. Брик