Этот день, отмечаемый в России ежегодно 8 июня, был установлен Указом Президента РФ 27 октября 2000 г. История праздника уходит своими корнями еще в петровскую эпоху, в 1701 году Петром l был подписан Указ о создании богоделен для престарелых, нищих и больных. Профессия же социального работника появилась в стране в 90-е гг ХХ века, которая сегодня является одной из наиболее важных и востребованных в обществе.

Цель праздника – привлечь внимание государственных органов к проблемам и профилактике социального характера. Работа с людьми — одна из самых сложных, благодаря социальным работникам, которые руководствуются чутким сердцем, проявляют внимание и заботу, необходимую помощь сегодня получают пожилые и одинокие люди, пенсионеры, малообеспеченные семьи, инвалиды, дети-сироты и другие граждане, попавшие в сложную жизненную ситуацию.

Дорогие работники социальной сферы!

Вы дарите людям, нуждающимся в помощи, свое большое сердце, доброту, сострадание, чуткость и милосердие! Вы согреваете души, даете надежду и уверенность в завтрашнем дне, благодаря вам укрепляется доверие и понимание между людьми, мир становится ярче, добрее и лучше!

Спасибо вам за преданность долгу, высокий профессионализм, за ваш благородный труд! Желаю всем доброго здоровья, успехов, хороших людей на пути, благополучия, мира и добра!

Председатель Думы города Владивостока А.П. Брик