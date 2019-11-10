Председатель Думы Владивостока Андрей Брик поздравляет с Днем сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации

Уважаемые сотрудники органов внутренних дел Российской Федерации!

От имени депутатов Думы города Владивостока поздравляю вас с профессиональным праздником!

Вы посвятили свою жизнь служению обществу и Закону. Выполняете важные задачи по укреплению основ правового государства, законности и правопорядка, обеспечению защиты законных прав и интересов граждан.

Вам нередко приходится действовать в сложных, экстремальных условиях, рисковать своей жизнью, но вы с честью выполняете свой служебный долг.

Благодаря вашей плодотворной работе снижается количество преступлений, сохраняется жизнь и здоровье людей, обеспечивается социальная стабильность в обществе.

Ваш высокий профессионализм, компетентность, оперативность, мужество отмечены многими государственными наградами и званиями, заслужили уважение в обществе.

Особая благодарность ветеранам органов внутренних дел, которые достойно выполняли свой слу­жебный долг и продолжают передавать молодежи бесценный профес­сиональный опыт.

От всей души желаю вам успехов в службе на благо Отечества, крепкого здоровья, мира и благополучия!

Председатель Думы города Владивостока А.П. Брик