telegr wh call

Новости

Новые обязанности появились у инспекторов ГИБДД

10 Ноябрь 2019, 13:16

Опубликованы фото массовой аварии в столице

10 Ноябрь 2019, 12:56

Турнир по кикбоксингу прошел среди силовых ведомств

10 Ноябрь 2019, 12:30

Сердце может остановить на морозе в этом случае

10 Ноябрь 2019, 12:00

Как разводят при оформлении льготной ипотеки, сказала россиянка

10 Ноябрь 2019, 11:30

Пропавший аквалангист найден в Японском море

10 Ноябрь 2019, 11:17

ОСАГО подешевеет на треть у таких водителей

10 Ноябрь 2019, 10:30

Председатель Думы Владивостока Андрей Брик поздравляет с Днем сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации

10 Ноябрь 2019, 10:00

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Председатель Думы Владивостока Андрей Брик поздравляет с Днем сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации

Брик

Уважаемые сотрудники органов внутренних дел Российской Федерации!

 

От имени депутатов Думы города Владивостока поздравляю вас с профессиональным праздником!

 

Вы посвятили свою жизнь служению обществу и Закону. Выполняете  важные задачи по укреплению основ правового государства, законности и правопорядка, обеспечению защиты законных прав и интересов граждан.    

Вам нередко приходится  действовать в сложных, экстремальных условиях, рисковать своей жизнью, но вы с честью выполняете свой служебный долг.  

Благодаря вашей плодотворной работе снижается количество преступлений, сохраняется жизнь и здоровье людей, обеспечивается социальная стабильность в обществе.

Ваш высокий профессионализм, компетентность, оперативность, мужество отмечены многими государственными наградами и званиями, заслужили уважение в обществе.

        Особая благодарность ветеранам органов внутренних дел, которые достойно выполняли свой слу­жебный долг и продолжают передавать молодежи бесценный профес­сиональный опыт.

        От всей души желаю вам успехов в службе на благо Отечества, крепкого здоровья, мира и благополучия!

 

Председатель Думы города Владивостока    А.П. Брик

Популярное

Восьмичасовой рабочий день отменяется в России

Медведев забирает деньги у Приморья

Пожар произошел на крупном заводе в Приморье

ОСАГО подешевеет на треть у таких водителей
Загрузка...
Опрос на Deita.ru

Пять причин слетать на Сахалин
Голосовать
Загрузка...