Уважаемые моряки Тихоокеанского флота России! От имени депутатов Думы города Владивостока поздравляю вас с Днем Военно-Морского Флота Российской Федерации!

Для Владивостока этот праздник имеет особое значение, потому что с Тихоокеанским флотом связана история нашего города и судьбы многих горожан, для которых защита Родины на ее морских рубежах стала главным делом всей жизни.

Опираясь на лучшие традиции российского Военно-Морского Флота, моряки с честью несут службу на просторах Мирового океана, обеспечивают безопасность морских рубежей нашей страны, вносят большой вклад в укрепление обороноспособности страны.

В этот праздничный день особая благодарность ветеранам Военно-Морского Флота. Ваше образцовое исполнение служебных обязанностей, верность присяге и Андреевскому флагу – пример для молодых моряков.

Желаю вам успехов в службе на благо Отечества, крепкого здоровья, мира и добра!

Председатель Думы города Владивостока А.П. Брик