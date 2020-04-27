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Председатель Думы Владивостока Андрей Брик поздравляет с Днём российского парламентаризма

Брик

Уважаемые жители города Владивостока!

От имени депутатов Думы города Владивостока поздравляю вас с Днём российского парламентаризма!

 Деятельность российского парламента направлена на укрепление государственности, экономическое развитие страны, улучшение качества жизни граждан, развитие гражданского общества.

Большой вклад в решение этих задач вносит Законодательное Собрание Приморского края. Опираясь на богатые традиции российского парламентаризма: высокий профессионализм, компетентность, патриотизм, конструктивное сотрудничество с представительными органами местного самоуправления, ответственность перед обществом за принимаемые решения – депутаты осуществляют активную законотворческую деятельность, которая способствует экономическому развитию Приморья и укреплению социальной стабильности в обществе.

Дорогие друзья! Желаю вам плодотворной работы, осуществления намеченных планов на благо Приморского края, профессиональных достижений, крепкого здоровья, благополучия, мира и добра!

Председатель Думы города Владивостока А.П. Брик

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