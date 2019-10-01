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Председатель Думы Владивостока Андрей Брик поздравляет с Международным Днем пожилых людей

1 Октябрь 2019, 10:00

Брик

Уважаемые жители и гости города! Дорогие друзья!

От имени депутатов Думы города Владивостока поздравляю вас с Международным Днем пожилых людей!

            1 октября весь мир чествует людей старшего поколения. Для нас с вами это еще один повод выразить свое уважение и внимание тем, кто посвятил жизнь развитию и благоустройству столицы Дальневосточного региона. Осень во Владивостоке часто называют «золотой», пусть же и жизнь старшего поколения нашего города будет благополучным временем!

Благодаря большому вкладу горожан за последние десятилетия Владивосток превратился в современный мегаполис, центр экономического развития в дальневосточном регионе, визитную карточку российской культуры, науки, инноваций  на тихоокеанских рубежах.

На своих плечах старшее поколение вынесло тяготы прошлого века — государственное и политическое переустройство, войны, лишения, экономические реформы, чтобы, преодолев все испытания, дать жизнь новому поколению приморцев, вступивших в XXI век.

Дума города Владивостока делает всё возможное, чтобы сегодня в жизни старшего поколения жителей города наступил период благополучия и стабильности. Вместе с тем, предстоит работа, связанная с социальными инициативами, поддержкой малообеспеченных и одиноких граждан преклонного возраста. Нам всем необходимо проявлять больше заботы и человеческой чуткости по отношению к пожилым людям.

Желаю крепкого здоровья и энергии, пусть ваша жизнь будет наполнена душевным теплом, домашним уютом и вниманием друзей и близких!

 

Председатель Думы города Владивостока         А.П. Брик

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