Председатель Думы Владивостока Андрей Брик поздравляет с Международным Днем пожилых людей

Уважаемые жители и гости города! Дорогие друзья!

От имени депутатов Думы города Владивостока поздравляю вас с Международным Днем пожилых людей!

1 октября весь мир чествует людей старшего поколения. Для нас с вами это еще один повод выразить свое уважение и внимание тем, кто посвятил жизнь развитию и благоустройству столицы Дальневосточного региона. Осень во Владивостоке часто называют «золотой», пусть же и жизнь старшего поколения нашего города будет благополучным временем!

Благодаря большому вкладу горожан за последние десятилетия Владивосток превратился в современный мегаполис, центр экономического развития в дальневосточном регионе, визитную карточку российской культуры, науки, инноваций на тихоокеанских рубежах.

На своих плечах старшее поколение вынесло тяготы прошлого века — государственное и политическое переустройство, войны, лишения, экономические реформы, чтобы, преодолев все испытания, дать жизнь новому поколению приморцев, вступивших в XXI век.

Дума города Владивостока делает всё возможное, чтобы сегодня в жизни старшего поколения жителей города наступил период благополучия и стабильности. Вместе с тем, предстоит работа, связанная с социальными инициативами, поддержкой малообеспеченных и одиноких граждан преклонного возраста. Нам всем необходимо проявлять больше заботы и человеческой чуткости по отношению к пожилым людям.

Желаю крепкого здоровья и энергии, пусть ваша жизнь будет наполнена душевным теплом, домашним уютом и вниманием друзей и близких!

Председатель Думы города Владивостока А.П. Брик