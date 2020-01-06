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Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Председатель Думы Владивостока Андрей Брик поздравляет с Рождеством Христовым

Брик

Уважаемые жители и гости Владивостока!

Дорогие друзья!

Примите от депутатов Думы города Владивостока и от меня лично искренние поздравления с Рождеством Христовым!

Этот светлый праздник, являющийся неотъемлемой частью русской культуры, привносит в дом каждого из нас особую атмосферу радости и уюта! Рождество объединяет семьи у домашнего очага, учит любви, верности и терпению. В этот праздничный зимний день каждый ребенок согрет вниманием и заботой.

Возрождаемые Русской Православной Церковью добрые святочные традиции не только дают возможность почувствовать радость новогодних торжеств, но и способствуют формированию в обществе идей милосердия, укреплению нравственных устоев и семейных ценностей. Восстанавливается традиционная миссия православия как оплота социальной стабильности. Особая роль Православной Церкви в жизни общества заключается в объединении людей вокруг главных моральных ценностей, таких как созидательный труд, справедливость, укрепление семьи.

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, душевной гармонии и светлых надежд, счастья, добра и мира!

Председатель Думы города Владивостока                         А.П. Брик

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