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Председатель Думы Владивостока Андрей Брик поздравляет с Рождеством Христовым
Уважаемые жители и гости Владивостока!
Дорогие друзья!
Примите от депутатов Думы города Владивостока и от меня лично искренние поздравления с Рождеством Христовым!
Этот светлый праздник, являющийся неотъемлемой частью русской культуры, привносит в дом каждого из нас особую атмосферу радости и уюта! Рождество объединяет семьи у домашнего очага, учит любви, верности и терпению. В этот праздничный зимний день каждый ребенок согрет вниманием и заботой.
Возрождаемые Русской Православной Церковью добрые святочные традиции не только дают возможность почувствовать радость новогодних торжеств, но и способствуют формированию в обществе идей милосердия, укреплению нравственных устоев и семейных ценностей. Восстанавливается традиционная миссия православия как оплота социальной стабильности. Особая роль Православной Церкви в жизни общества заключается в объединении людей вокруг главных моральных ценностей, таких как созидательный труд, справедливость, укрепление семьи.
Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, душевной гармонии и светлых надежд, счастья, добра и мира!
Председатель Думы города Владивостока А.П. Брик