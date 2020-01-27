Председатель Думы Владивостока Андрей Брик принял участие в заседании Комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока

Председатель Думы города Владивостока подчеркнул важность выделения жилищных субсидий на переезд из закрывающихся населенных пунктов и районов Крайнего Севера, сообщили DEITA.RU в Думе Владивостока.

В Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации на заседании Комитета по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока рассматривался пакет поправок, которые позволят расширить выделения жилищных субсидий для жителей районов Крайнего Севера в случае переезда. Депутаты рассмотрели проект федерального закона «О внесении изменения в статью 6 Федерального закона «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из закрывающихся населенных пунктов в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях».

В работе комитета приняли участие депутат Госдумы РФ от Приморского края, председатель Правления Совета муниципальных образований Приморского края Владимир Новиков и председатель Думы города Владивостока Андрей Брик.





«Закон должен быть чёток, работать на опережение, поскольку выделение жилищных субсидий для людей, выезжающих из закрывающихся населенных пунктов в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, это одна из важнейших законодательных инициатив. Когда поправки пройдут все необходимые процедуры утверждений и будут подписаны Президентом РФ, регионы и муниципалитеты должны будут привести свои нормативные правовые акты в соответствие с федеральным законодательством», — отметил председатель Думы города Владивостока Андрей Брик.

Поправки предлагают закрепить норму о том, что право на получение жилищной субсидии будет передаваться в том числе и по наследству — ранее такой возможности в законодательстве не было. Также жители смогут получить субсидию на приобретении жилых помещений не только в случае переезда за пределы районов Крайнего Севера, но и при переезде в границах тех же северных территорий, если жизнь на севере для них комфортна и привычна. Предусматривается, что денежные средства, выделяемые из федерального бюджета на данные субсидии, в случае их неиспользования, будут распределяться между районами Крайнего Севера и в следующем финансовом году.

«Для Приморья, в силу его географического расположения, проблема закрывающихся населенных пунктов не является одной из самых острых, но в крае есть несколько населенных пунктов, в их числе поселки Таёжное, Молодёжное, которые находятся на грани закрытия. В них проживают граждане России. А своими решениями мы пытаемся дойти до каждого гражданина. Депутаты из Комитета по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока в Госдуме РФ, общаясь с жителями из своих округов, выявили ряд недоработок в действующем законодательстве, поэтому были сформированы дополнительные поправки, и теперь мы вынесли их на голосование, чтобы рассмотреть в первом чтении. Я считаю, это и есть качественная работа. Законы не должны писаться ради законов. Они должны работать на качество жизни», — подчеркнул депутат Госдумы РФ от Приморского края, член Комитета по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Владимир Новиков.

Также был одобрен законопроект, гарантирующий оплату проезда на отдых для пенсионеров-опекунов с районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей: ранее норма о компенсации неработающим пенсионерам стоимости проезда до места отдыха и обратно (раз в год) не распространялась на пенсионеров, у которых на попечении находятся дети. Новая поправка в Закон РФ «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях» предполагает распространение компенсации и на данную категорию граждан.