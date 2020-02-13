Председатель Думы Владивостока Андрей Брик возглавил заседание Общественного экспертного совета по развитию информационного общества в Приморском крае

На очередном заседании ОЭС по развитию информационного общества, состоявшемся в конференц-зале Правительства Приморского края, обсуждались основные направления работы на 2020 год, сообщает ИА DEITA.RU.

Открывая заседание, Андрей Брик обратил внимание участников Общественного экспертного совета на необходимость развития консолидированного взаимодействия с реформированным высшим региональным органом управления, действующим с начала текущего года — Правительством Приморского края.

«В системе управления края появилась новая структура — это министерства. Соответственно, растут полномочия, меняются формы работы, ставятся новые задачи, как концептуального плана, так и чисто технические, касающиеся документооборота. В этой связи считаю необходимым расширение полномочий Общественного экспертного совета, полномочий самих экспертов, что позволит продуктивно взаимодействовать с Правительством края. Важно расставить дальнейшие приоритеты, ориентируясь на востребованность деятельности экспертных советов в соответствии с актуальной повесткой Правительства края. Убежден, консолидация общественности, масс-медиа, органов управления будет способствовать эффективной реализации нацпроектов, федеральных и краевых программ, муниципальных инициатив, направленных на повышение качества жизни приморцев», — отметил председатель Думы города Владивостока, заместитель председателя Общественного экспертного совета по развитию информационного общества в Приморском крае Андрей Брик.

Заместитель председателя Правительства Приморского края — министр цифрового развития и связи Приморского края Сергей Максимчук рассказал об основных профильных региональных проектах и программах, при реализации которых важно привлекать общественных экспертов в вопросах развития информационного общества.

В рамках национального проекта «Цифровая экономика» в Приморье вводится институт цифровых эмиссаров, которым предстоит на уровне министерств Приморского края оказывать содействие по внедрению новых технологий в основные отрасли региональной экономики. Параллельно идет работа над стратегией цифровой трансформации, опрашивается мнение представителей индустрии, выстраивается дорожная карта реализации конкретных проектов.

Мнение экспертов поможет оптимизировать деятельность официального интернет-портала «Сделай Приморье лучше», на котором аккумулируются предложения приморцев по благоустройству территорий и улучшению деятельности муниципалитетов.

Региональный проект «Цифровые технологии», направленный на внедрение сквозных цифровых технологий на предприятиях края, теперь поддерживается субсидиями и грантами — федеральную поддержку предприятия и компании могут получить, подав необходимые заявки.

Разработаны методики, позволяющие образовательным учреждениям края готовить специалистов в соответствии с современными требованиями, чему способствует и региональный проект «Кадры», ориентированный на развитие компетенций как молодежи, так и людей старшего возраста.

Региональный проект «Информационная инфраструктура» позволил за три года обеспечить в Приморье более 1 тысячи социально значимых объектов широкополосным доступом к сети Интернет.

Готовится проведение во Владивостоке ряда профильных форумов. Дальневосточный цифровой форум, объединяющий представителей власти, высокотехнологичного бизнеса, разработчиков прорывных IT проектов, планируется вывести на уровень международного, пригласить экспертов из стран АТР. Также обсуждается возможность сделать Владивосток одной из площадок Национального Инфо-форума, включив в повестку Дальневосточного форума вопросы информационной безопасности.

Присвоение Владивостоку статуса административного центра ДФО подвигает вывести на региональный уровень и действующую в приморской столице Дальневосточную Гильдию пресс-служб, которую возглавляет директор Департамента внешних коммуникаций ДВФУ, секретарь ОЭС по развитию информационного общества в Приморском крае Алексей Магаляс.

Председатель Приморского отделения Союза журналистов России Виктор Суханов рассказал о планах по проведению во Владивостоке VII Дальневосточного медиасаммита.

Участие в обсуждении и реализации данных направлений представителей ОЭС по развитию информационного общества в Приморском крае, опыт и знания экспертов помогут внести в данные региональные проекты необходимые доработки, что повысит их качество.

Также прозвучало предложение выступить с инициативой по учреждению и включению в календарь профессиональных праздников России Дня журналиста. Это связано с тем, что работники сферы масс-медиа отмечают День печати (13 января, в СССР отмечался 5 мая), однако профессионального праздника — «День журналиста» — в современной России пока не учреждено.