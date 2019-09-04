В рамках V Восточного экономического форума Председатель Правления – Генеральный директор РусГидро Николай Шульгинов выступил на сессии «ЖКХ и городская среда. Эффективные инвестиции» с участием министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимира Якушева, руководителей российских и иностранных компаний, работающих в сфере ЖКХ, и органов власти.

В своем выступлении Николай Шульгинов отметил, что Группа РусГидро, помимо электроснабжения, обеспечивает производство более половины отпущенной потребителям теплоэнергии на территории Дальнего Востока. Предприятия РусГидро имеют статус единой теплоснабжающей организации в 61 муниципальном образовании ДФО, в том числе в крупнейших городах региона: Владивостоке, Хабаровске, Якутске, Комсомольске-на-Амуре, Петропавловске-Камчатском, Магадане и др.

Николай Шульгинов уделил особое внимание вопросам исторического недофинансирования ЖКХ и установления экономически необоснованных тарифов на тепло во многих субъектах ДФО, которые привели к высокому износу теплогенерирующего оборудования и теплосетей. Чтобы обеспечить надежное теплоснабжение потребителей, предприятия РусГидро вынуждены проводить ремонты сверх средств, учтенных в тарифах на тепловую энергию. Благодаря действиям РусГидро за последние три года в зоне обслуживания потребителей предприятий Группы аварийность в теплосетях снизилась на 30%.

Николай Шульгинов также привел примеры успешной реализации предприятиями РусГидро проектов по повышению качества и надежности теплоснабжения на Дальнем Востоке. Среди них – перевод на природный газ котельных в г. Елизово (Камчатский край), Анадырской ТЭЦ, газификация Владивостокской ТЭЦ-2, строительство станции химико-биологической очистки и обеззараживания сточных вод Хабаровской ТЭЦ-2 и другие. Проекты по перекладке тепловых сетей и ремонтно-монтажные работы сопровождаются благоустройством территорий. Также Группа РусГидро открывает единые расчетные информационные центры по услугам ЖКХ. А вчера в Приморском крае начала работать сеть электрозаправок РусГидро.

Таким образом, действия РусГидро по повышению эффективности теплоснабжения и Развития услуг для населения и юридических лиц полностью соответствуют целям федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», подготовленного для выполнения «майского» указа Президента России.

Компания строит в ДФО крупные энергоэффективные объекты теплоэнергетики: в 2016-2017 годах были введены в эксплуатацию вторая очередь Благовещенской ТЭЦ и первая очередь Якутской ГРЭС-2, в 2018 году – ТЭЦ «Восточная», ведется достройка Сахалинской ГРЭС-2, завершается строительство ТЭЦ в Советской Гавани. До 2026 года будет реализовано еще четыре проекта общей мощностью 1,3 тыс МВт в рамках правительственной программы модернизации тепловой энергетики.

По словам Николая Шульгинова, при реализации ряда проектов тепловой генерации РусГидро столкнулось с недозагрузкой мощностей из-за низкого качества планирования схем теплоснабжения субъектами РФ и задержки перевода потребителей со старых низкоэффективных, в том числе муниципальных, котельных на ТЭЦ РусГидро. РусГидро готово к совместной работе с региональными органами власти.

По мнению главы РусГидро, развитие теплоснабжения и решение текущих проблем на Дальнем Востоке неэффективно в рамках действующего регулирования. Поэтому РусГидро рассматривает возможность перехода в ряде территорий на модель «альтернативной котельной» – регуляторной инновации, которая обеспечивает возврат инвестиций. Эта модель предполагает, что цены на тепло будут устанавливаться не государством, а по соглашению производителей, потребителей и теплосетевой организации в рамках предельного уровня. Потолок цены будет определяться по методике, предполагающей гипотетическую величину расходов потребителя на гигакалорию в случае его отказа от централизованного теплоснабжения в пользу независимой котельной. Подготовительные мероприятия включают, в том числе, оценку повышения надежности и эффективности теплоснабжения и оценку тарифных решений.

Первым регионом Дальнего Востока, перешедшим на новую модель «альткотельной», может стать Республика Саха (Якутия). Сегодня утром между РусГидро, Якутией и городом Якутск было подписано соответствующее трёхстороннее соглашение о создании совместного предприятия, выполняющего функции теплосетевой организации, и переходе Якутска в ценовую зону теплоснабжения.