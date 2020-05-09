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Председатель Законодательного Собрания Приморья Александр Ролик поздравляет с Днем Победы

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Дорогие ветераны, уважаемые приморцы!

От имени депутатов Законодательного Собрания поздравляю вас с Днем Великой Победы!

9 Мая традиционно является самым уважаемым праздником для россиян. Нет ни одной семьи в нашей стране, которой бы не коснулась горечь утраты в годы Великой Отечественной войны. Но мы бережно храним память о каждом солдате. Еще не написано таких слов, которые могли бы передать благодарность потомков участникам той страшной войны, труженикам тыла и всем причастным к свержению фашизма. Память о них навсегда останется в наших сердцах, их подвиг бессмертен, а слава вечна.

Как подчеркнул Президент России Владимир Путин, всё, что мы планировали в честь 75-летия Великой Победы, обязательно состоится - и главный парад на Красной площади, и шествие "Бессмертного полка". Юбилейная дата будет обязательно достойно отмечена.

Дорогие ветераны, от всего сердца желаю вам крепкого здоровья, заботы родных и близких, силы духа и мирного неба над головой! С праздником! С 75-летием Великой Победы!

Председатель Законодательного Собрания Приморского края  А.И. Ролик

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