Новости
Россиянам посоветовали носить с собой документы на жилье
9 Май 2020, 09:15
Председатель Думы Владивостока Андрей Брик поздравляет с Днем Победы
9 Май 2020, 09:00
Российские фуры скопились на китайской границе
9 Май 2020, 08:45
Председатель Законодательного Собрания Приморья Александр Ролик поздравляет с Днем Победы
9 Май 2020, 08:30
Засуха угрожает нескольким регионам России
9 Май 2020, 07:45
Владивостокская контора поймана на взятке карантинному чиновнику
9 Май 2020, 07:15
Самолеты-шпионы появились у российских границ
9 Май 2020, 06:15
Предприниматели попросили пошаговую инструкцию для получения мер поддержки
9 Май 2020, 05:15
Председатель Законодательного Собрания Приморья Александр Ролик поздравляет с Днем Победы
Дорогие ветераны, уважаемые приморцы!
От имени депутатов Законодательного Собрания поздравляю вас с Днем Великой Победы!
9 Мая традиционно является самым уважаемым праздником для россиян. Нет ни одной семьи в нашей стране, которой бы не коснулась горечь утраты в годы Великой Отечественной войны. Но мы бережно храним память о каждом солдате. Еще не написано таких слов, которые могли бы передать благодарность потомков участникам той страшной войны, труженикам тыла и всем причастным к свержению фашизма. Память о них навсегда останется в наших сердцах, их подвиг бессмертен, а слава вечна.
Как подчеркнул Президент России Владимир Путин, всё, что мы планировали в честь 75-летия Великой Победы, обязательно состоится - и главный парад на Красной площади, и шествие "Бессмертного полка". Юбилейная дата будет обязательно достойно отмечена.
Дорогие ветераны, от всего сердца желаю вам крепкого здоровья, заботы родных и близких, силы духа и мирного неба над головой! С праздником! С 75-летием Великой Победы!
Председатель Законодательного Собрания Приморского края А.И. Ролик