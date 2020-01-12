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Председатель ЗС ПК Александр Ролик поздравляет с Днем работника прокуратуры России
Уважаемые работники прокуратуры! От имени депутатов Законодательного Собрания Приморского края поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем работника прокуратуры Российской Федерации!
Этот праздник отмечается в нашей стране уже на протяжении 25 лет. За эти годы сотрудники приморской прокуратуры, не раз доказывали свой профессионализм и неуклонное следование букве закона. Институт надзора за соблюдением Конституции России и исполнением законности был и остается опорой нашего государства, надежным защитником прав и свобод граждан.
Каждый приморец, которому пришлось обратиться в органы прокуратуры нашего края, точно знает, что на страже его интересов стоят высококвалифицированные, знающие специалисты, которые всегда придут на помощь в трудной ситуации.
В день вашего профессионального праздника выражаю глубокую признательность, как действующим работникам прокуратуры, так и ветеранам, которые внесли большой вклад в укрепление законности. От всей души желаю всем крепкого здоровья и семейного благополучия, профессиональных успехов и самого доброго!
Председатель Законодательного Собрания Приморского края А.И. Ролик