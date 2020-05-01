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Председатель ЗС ПК Александр Ролик поздравляет с Праздником Весны и Труда
От имени депутатов Законодательного Собрания Приморского края искренне поздравляю с Праздником Весны и Труда!
У Первомая давняя история и традиции. Для всех жителей нашего края этот праздник является напоминаем о трудовых подвигах земляков, ассоциируется с наступлением весны и тепла. Приморцы всегда активно участвовали в первомайских демонстрациях, шли праздничными колоннами и радовались весне. В этом году, к большому сожалению, не будет массовых гуляний и праздничных шествий, но дух Первомая – в наших сердцах!
Особые слова благодарности хочется сказать старшему поколению приморцев, ведь благодаря вашим трудовым заслугам, огромным усилиям по развитию региона мы по праву гордимся родным Приморьем.
Дорогие земляки, желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, семейного благополучия, мира и добра!
Председатель Законодательного Собрания Приморского края А.И. Ролик