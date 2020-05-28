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17 Февраль 2020, 14:13

Предсказан массовый исход россиян с дач и коттеджей

дача pixabay

Россияне уже в скором времени начнут покидать свои загородные участки и возвращаться в города, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на "Интерфакс".

Об этом рассказал заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин. По его мнению, как только кривая заболеваемости коронавирусной инфекцией в России пойдёт вниз, россияне начнут переезжать из своих дач и коттеджей обратно в городские квартиры.

При этом, граждане начнут, как и прежде, рассматривать загородное жильё в качестве запасного аэродрома на случай непредвиденных ситуаций, подобных эпидемии коронавируса.

Таким образом, Стасишин предрёк, что загородные дома точно не останутся постоянным местом проживания россиян.Замминистра отметил, что в современных реалиях жить и работать всё-таки привычнее в квартире.

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