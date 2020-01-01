Представитель МИД РФ назвала радостное событие 2019 года

Мария Захарова назвала главное событие прошлого года, сообщает DEITA.RU.

По ее мнению, это события было как самым радостным, так и самым тяжелым – возращение Марии Бутиной в РФ из США, где ее подозревали в шпионаже. Представитель МИДа напомнила, что россиянка провела под стражей полтора года, чтобы ее не сломали, ее необходимо было поддерживать как морально, так и юридически.

Напомним, что девушка была арестована в середине 2018 года, в октябре 2019 года была выпущена из-под стражи. С ней поддерживали связи родные, которые сообщали широкой общественности о ее состоянии. По возвращению Мария Бутина решила заниматься общественной работой.

Иван Юрьев