Новости
Роспотребнадзор отбирает у школьников Приморья снюс
2 Январь 2020, 16:15
ВОЗ поставил под сомнение пользу рассола
2 Январь 2020, 15:45
Пьяный приморец вылетел во Владивосток, а проснулся на Камчатке
2 Январь 2020, 15:15
Рост детской заболеваемости зафиксировали в России
2 Январь 2020, 14:45
Стало известно, как избежать штрафа при езде без ремня безопасности
2 Январь 2020, 14:15
Обиженный водитель расстрелял машину с матерью с ребенком
2 Январь 2020, 13:45
Цены на автомобили резко «взлетели» в России
2 Январь 2020, 13:15
Раскрыты народные способы борьбы с алкогольным отравлением
2 Январь 2020, 12:45
Представитель МИД РФ назвала радостное событие 2019 года
Мария Захарова назвала главное событие прошлого года, сообщает DEITA.RU.
По ее мнению, это события было как самым радостным, так и самым тяжелым – возращение Марии Бутиной в РФ из США, где ее подозревали в шпионаже. Представитель МИДа напомнила, что россиянка провела под стражей полтора года, чтобы ее не сломали, ее необходимо было поддерживать как морально, так и юридически.
Напомним, что девушка была арестована в середине 2018 года, в октябре 2019 года была выпущена из-под стражи. С ней поддерживали связи родные, которые сообщали широкой общественности о ее состоянии. По возвращению Мария Бутина решила заниматься общественной работой.
Иван Юрьев