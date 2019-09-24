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Представители японского холдинга посетили Владморрыбпорт
24 Сентябрь 2019, 16:09
Делегация крупной транспортно-логистической японской
компании, специализирующейся на рыбной продукции, посетила Владивостокский
морской рыбный порт, сообщает DEITA.RU.
Японское предприятие «Дайсэй Холдингс» активно развивает международное сотрудничество. Транспортировка и хранение живой и охлаждённой рыбной продукции – основное направление работы холдинга.
Во время переговоров с представителями ОАО «Владморрыбпорт» обсуждалась возможность инвестирования в строительство современных транспортно-логистических центров, где будут использоваться новейшие технологий, которые японская компания использует в своей деятельности, а также партнерство в российско-японских проектах.
Представители Владивостокского морского рыбного порта рассказали японским инвесторам о ближайших планах предприятия по увеличению объемов перевалки рыбных грузов, а также о реализации проекта по строительству нового холодильно-складского комплекса с единовременной мощностью хранения 35 000 тонн замороженной рыбной продукции.
Интерес японских компаний к одному из старейших предприятий Владивостока неслучаен: Владморрыбпорт является лидером по перевалке рыбной продукции среди российских портов. За восемь месяцев работы грузооборот вырос еще на 20%.
Екатерина Кононенко