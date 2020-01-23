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Представители Заворотнюк отказались комментировать ее исчезновение
Сиделка из реабилитационного центра рассказала, что актриса
пропала, сообщает DEITA.RU.
Россияне продолжают обсуждать новости о болезни Анастасии Заворотнюк. Сиделка, которая работает в том самом реабилитационном центре на Рублевке, рассказала журналистам, что актриса пропала.
По словам женщины, раньше Заворотнюк возили на процедуры, ее даже видели на занятиях в бассейне. Но теперь из палаты актрису не вывозят – то ли ей стало хуже, то ли она вовсе пропала.
РИА «ФАН» попытался взять комментарии у представителей актрисы. Однако оба директора Заворотнюк отказались говорить на эту тему.
Елена Миронова