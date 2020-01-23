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Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Представители Заворотнюк отказались комментировать ее исчезновение

Заворотнюк

Сиделка из реабилитационного центра рассказала, что актриса пропала, сообщает DEITA.RU.

Россияне продолжают обсуждать новости о болезни Анастасии Заворотнюк. Сиделка, которая работает в том самом реабилитационном центре на Рублевке, рассказала журналистам, что актриса пропала.

По словам женщины, раньше Заворотнюк возили на процедуры, ее даже видели на занятиях в бассейне. Но теперь из палаты актрису не вывозят – то ли ей стало хуже, то ли она вовсе пропала.

РИА «ФАН» попытался взять комментарии у представителей актрисы. Однако оба директора Заворотнюк отказались говорить на эту тему.

Елена Миронова

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