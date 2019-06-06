Какие инструменты и вещи держать в машине, а также как предупредить аварию, сообщает DEITA.RU.

Вам нужны: карта города, аптечка, телефон и деньги. Особенно если вы останетесь без связи и не сможете проверить маршрут онлайн в незнакомом месте или попадете в переплет.

На случай неприятных обстоятельств запаситесь буксировочным тросом, гидравлическим домкратом и опорами, насосом или автомобильным компрессором, набором ключей. Не лишним станет огнетушитель и знак аварийной остановки.

Теперь о самих мерах предосторожности: у вас должны работать фары и фонари, сам автомобиль – исправен тоже. Не забывайте за этим следить.

В порядке должно быть давление в шинах, уровень масла в двигателе и охлаждающей жидкости, тормозная жидкость, омыватель ветрового стекла и тормозная система.

Зеркала разверните так, чтобы было удобно следить за ситуацией на дороге. Держите их в чистоте. Убедитесь, что ваше и детское кресло отрегулированы, а вы и ребенок – пристегнуты.

Уберите лишние предметы с пола, чтобы не летели под педали при торможении. Лучше разместите их в порядке в багажнике.

Ну и, конечно же, соблюдайте ПДД.

Анастасия Туркова