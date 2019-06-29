От горящей мусорной свалки едва не загорелся автомобиль во Владивостоке, сообщает DEITA.RU. Видео с места происшествия опубликовал паблик «Экипажи ДПС» в субботу, 29 июня.

По словам очевидцев, пожар начался на помойке возле дома номер восемь по улице Херсонской. Женщина чудом услышала странный звук и треск около пяти часов утра. Подскочила, выглянула в окно, а огонь уже подбирался к автомобилю.

«Вызвала пожарных, приехали быстро, но что могло быть, если бы загорелась рядом машина! Предупредите людей, чтоб не ставили машины возле мусорных баков», — пишет очевидец в соцсетях.

Екатерина Брязгунова