Предупредите родителей: мошенники стали угрожать жертвам у банкоматов

Теперь аферисты не ограничиваются звонками, а выходят в офлайн – людям пожилого возраста угрожают у банкомата, сообщает DEITA.RU.



О новом способе воровства денег сообщают российские СМИ. Так, по данным «Известий», мошенники действуют прямо у банкоматов – схема напоминает подставу автомошенников.

Так, аферист «забывает» в банкомате карточку. Делается это специально – следующий клиент достает её, чтобы вставить свою, окрикивает человека и возвращает ему карту. И вот тут начинается развод – якобы с этой карты только что списались деньги, 5-15 тысяч рублей. Виноват во всем, конечно, человек, который эту карту достал.

Тут из очереди выглядывает подельник, который «видел», что деньги с карты действительно снимали. На человека начинают давить, и тот отдаёт мошенникам собственные деньги. Сообщается, что жертвами, как правило, становятся люди в возрасте – они не понимают, как можно проверить правдивость слов аферистов и боятся давления.

В такой ситуации рекомендуется вообще не прикасаться к чужой карте – пусть банкомат ее зажует, и человек будет сам решать свои проблемы. Ну, а если аферисты уже предъявили вам обвинения, сами звоните в полицию и в банк: везде, где есть банкоматы, куча камер – они и подтвердят вашу невиновность.

Елена Миронова