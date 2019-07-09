В Приморье решено в новом формате выстроить взаимодействие контролирующих ведомств с предпринимателями. Об этом стало известно накануне на заседании Совета по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности (КНД) при губернаторе Приморского края. Новый подход призван решить проблему излишнего административного давления на бизнес.

Так, во время независимого опроса Агентства стратегических инициатив (АСИ), который проводится для формирования Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах России, приморские предприниматели сообщили, что в течение 2018 года их проверяли чаще по сравнению с 2017 годом, при этом 70% проверок пришлось на федеральные ведомства: 65% назвали Федеральную налоговую службу, 27% – Прокуратуру, 23% – Роспотребнадзор, 14% – Федеральную таможенную службу.

«Эффективность работы контрольно-надзорных органов любого уровня: федерального, краевого, муниципального, не должна измеряться количеством собранных штрафов или проведенных проверок. Необходимо сделать так, чтобы предприниматели допускали меньше нарушений и могли сами оперативно исправить недочеты. Поэтому сейчас важно сосредоточиться на профилактике: консультациях, разъяснениях. Предприниматели не должны бояться проверяющих, а наоборот – приходить за советами и помощью», – подчеркнул врио вице-губернатора Приморского края Константин Богданенко.

Среди озвученных решений – широкое информирование о правилах и требованиях при проведении проверок. Информация должна быть доступна на официальных сайтах всех без исключения контрольно-надзорных органов. Помимо этого, на Портале малого и среднего предпринимательства Приморского края планируется запустить специальный раздел, в котором будут собраны сведения о типовых нарушениях и пошаговые практические рекомендации о том, как их можно исправить.

Во-вторых, при каждом контрольно-надзорном органе и при главах администраций крупнейших городов края – Владивостока, Артема, Уссурийска и Находки – должны заработать общественные советы по КНД, где любой предприниматель сможет получить разъяснения или разобрать сложные частные случаи.

При проведении внеплановых проверок планируется внедрить чек-листы. Они позволяют предпринимателю заранее подготовиться к проверке и строго регламентируют работу инспектора. Надзорные ведомства также призвали руководствоваться принципом «предупреждение вместо штрафа», в случаях, если нарушения не несут угрозы жизни и здоровью жителей края или работников предприятия.