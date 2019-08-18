Российские автолюбители, проезжающие мимо города Ростова, жалуются на недобросовестных инспекторов ГИБДД, сообщает DEITA.RU со ссылкой на канал «Автомир».

По словам автомобилиста, на одном из постов ГИБДД есть сотрудник, который при остановке машины не просто очень тщательно проверяет документы, пытаясь придраться к любой ошибке, но и желает подзаработать на тех, кто плохо знает российское законодательство.

После того, как инспектор убедился, что все документы в полном порядке он попросил у водителя предоставить медицинскую справку. По счастливой случайности медсправка оказалась в бардачке, и водитель передал документ. Заметив, что справка была сделала пять лет назад, сотрудник ДПС обратил внимание водителя на то, что она просрочена, а значит — водитель не имеет права управлять транспортным средством. Началось оформление протокола.

Эта история закончилась благополучно для водителя, потому что он знал, что предоставлять справку медицинскую инспектору не требуется. Согласно российскому законодательству, существует ряд документов, которые водитель обязан предоставить инспектору по требованию. Среди них медицинская справка не значится.

Екатерина Брязгунова