Игровая консоль Playstation 5 стала доступна по предзаказу в шведском подразделении сети магазинов электроники и бытовой техники Media Markt, сообщает DEITA.RU.

Пока любители видеоигр всех стран мира ждут конца 2020 года, на который, ориентировочно, можно ожидать релиза Playstation 5, шведы уже открыли предзаказ игровых консолей.

Цена PS 5, по их оценке, составит 9999 шведских крон. Если пересчитать эту сумму по актуальному курсу, то получится 66,3 тысячи рублей. Возможно, шведы не продешевили. Ранее ориентировочная цена Playstation 5 называлась в районе 1000 долларов США.

Однако, и эта сумма может быть пересмотрена до официальных предзаказов, и тем более релиза PS 5. Ведь между Китаем и США продолжается торговая война. А потому если тарифы на китайские комплектующие будут повышены, то и цена самой Playstation 5 значительно повысится. Это ведь продаваться PS5 будет под брендом Sony, а большинство комплектующих для PlayStation уже давно выпускается именно в Китае.

Кстати, ранее Sony, Nintendo и Microsoft обратились к властям США с просьбой не вводить повышенные тарифы на электронику из Китая, поскольку это может навредить всей индустрии видеоигр.

Также ранее стали известны первые официальные сведения о будущей консоли нового поколения Playstation 5. Процессор PS 5 основан на третьем поколении Ryzen от AMD и содержит восемь ядер новой микроархитектуры Zen 2 (7 нм). Графический процессор будет основан на AMD Navi. Как заявил Марк Церни, он будет впервые на консолях поддерживать технологию трассировки лучей и разрешение 8K в играх.

Дмитрий Санников