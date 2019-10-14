Преемник Путина решил спасти жену Трампа

«Красный губернатор» Андрей Ищенко выложил в своем Инстаграм очередной ролик, сообщает DEITA.RU.



На видео Ищенко стоит на фоне осенней природы Приморского края и вещает по-английски.

С трудом разобрав классический русский акцент школы Виталия Мутко, удается понять: коммунист рассказал, что он и Дональд Трамп -Приморского братья. И, если Трамп хочет спасти свою жену, он должен срочно обратиться за помощью к Ищенко. Вернее, найти его в Лесозаводском районе у мертвых лотосов.

Как следует из речи депутата и кандидата в президенты РФ, жену Трампа отравили, и она в смертельной опасности. Более того, она умрет, если Трамп в ближайшее время не обратится к Ищенко. Тот, кстати, знает, кто ее отравил - у него было озарение.

Комментарии к неординарному видеоролику появляются крайне оперативно:

«Пора вызывать неотложку»

«Что курил?»

«Да, Трамп уже вылетел в Лесозаводск».

Напомним, Андрей Ищенко-депутат Законодательного Собрания Приморского края, баллотировался в губернаторы Приморского края в 2018 году и чуть не выиграл выборы у экс-прокурора Тарасенко. Сейчас он намерен стать следующим президентом России.

Елена Миронова