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Центральный банк опроверг слухи, сообщает DEITA.RU.
Регулятор Венесуэлы не подтвердил информацию об отмене работы платежных систем Visa, Mastercard и Maestro на территории страны.РИА Новости передаёт, что поводом для волнений граждан стала публикация на портале Banca y Negocios, где сообщалось, что Центробанк Венесуэлы расторгнет соглашения с франшизами с 30 ноября текущего года в пользу развития своих собственных аналогов зарубежных финансовых структур.
На самом деле, как теперь уточники официальные власти Венесуэлы, речь идёт лишь о создании альтернативны привычным картам.
Ранее президент страны Николас Мадуро заявил, что его государство будет освобождаться от доллара.
Дмитрий Шевченко
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