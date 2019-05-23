Центральный банк опроверг слухи, сообщает DEITA.RU.

Регулятор Венесуэлы не подтвердил информацию об отмене работы платежных систем Visa, Mastercard и Maestro на территории страны.

РИА Новости передаёт, что поводом для волнений граждан стала публикация на портале Banca y Negocios, где сообщалось, что Центробанк Венесуэлы расторгнет соглашения с франшизами с 30 ноября текущего года в пользу развития своих собственных аналогов зарубежных финансовых структур.

На самом деле, как теперь уточники официальные власти Венесуэлы, речь идёт лишь о создании альтернативны привычным картам.

Ранее президент страны Николас Мадуро заявил, что его государство будет освобождаться от доллара.