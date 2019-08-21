«По ком плачет скрипка»: митинг в защиту особо охраняемых природных территорий Приморья поддержали музыканты, сообщает DEITA.RU.

«Губернатор, оставь чистое море детям!», «Заповедники не для размещения грязных производств», «Спасите Хасан, жемчужину Приморья» - такие плакаты держали в руках участники митинга за отмену краевого закона, по которому исполнительная власть получила право изменять границы или ликвидировать ООПТ. Протестующие собирались накануне, 20 июля, на центральной площади Владивостока. Около ста человек воспользовались свободным микрофоном и высказались о том, что думают о принятом законе и депутатах, проголосовавших за него.

«Эти люди [депутаты Заксобрания] на сегодняшний день потеряли совесть, они потеряли все человеческое, которое могло бы связывать нас с ними»; «Забыта статья 222 ГК РФ, забыты и другие законы, конечно, мы можем сейчас пытаться сказать, что да, они имели право что-то там изменить, но человеческого права, именно морального права на это у них нет»; «Хочется поинтересоваться, почему избранная народом власть проводит законы против того же народа и экологической обстановки в крае…», – участники митинга не стеснялись в выражениях.

Выступления активистов перемежали музыкальные номера, и сторонним наблюдателям сначала показалось, что это очередная попытка «работников невидимого фронта», ответственных за внутреннюю политику в регионе, сорвать митинг. В прошлый раз, в день проведения Прямой линии с президентом, на площади вдруг нарисовался фестиваль автомотоспорта, что, однако, не помешало митингующим прогреметь на всю страну.

На этот раз оказалось, что защитников природы поддержали музыканты, исполнив несколько проникновенных номеров на скрипке. «Это был митинг, который можно назвать прекрасным», - отмечали очевидцы.

Напомним, что закон об изменении границ или ликвидации ООПТ был принят 12 июля во втором и третьем чтении. Согласно ему, органы исполнительной власти смогут принимать решения об изменении границ ООПТ или ликвидировать особо охраняемые природные территории в Приморье. В их число входят, например, прибрежная часть Амурского залива от Садгорода до станции Санаторная, Дубовая роща в Артеме и тд. Приморцы опасаются, что после принятия закона их просто застроят элитным жильем.

Отметим, что эксперты отмечают рост протестной активности в Приморье, пропорционально общероссийскому напряжению. Местные власти пока предпочитают ее игнорировать, если на западе страны политический протест перерастает в социальный, то в Приморье и на Дальнем Востоке существует другая опасность: что социальный протест может перерасти в политический.

Иван Крышан