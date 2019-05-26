Санкции, направленные против России, вредят экономике Франции, сообщает DEITA.RU. Такое заявление сделал парламентарий из «Национального объединения» Жозе Эврар.

Как пишет RT, депутат направил главе МИД Франции Жан-Иву Ле Дриану запрос, в котором отмечает, что спецпрокурор не смог найти подтверждение сговора между Российской Федерацией и нынешним главой США Дональдом Трампом. В связи с этим он предлагает прекратить, так называемую, антироссийскую истерию, пока система санкций не привела к еще большему ухудшению экономического положения Франции.

По словам российских экспертов, данный вопрос говорит о том, что часть иностранных политиков уже сознательно отказываются от санкций против России.

Екатерина Брязгунова