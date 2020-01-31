Новости
Штраф за недолив бензина появится в новом году
31 Январь 2020, 22:45
Китай усиливает армию за счет женщин
31 Январь 2020, 22:25
Депутаты законодательно запретят высаживать детей из автобусов
31 Январь 2020, 22:15
Отправлять на пересдачу за 3 одинаковых нарушения ПДД предложили в России
31 Январь 2020, 21:45
Прекратят ли авиасообщение с Китаем, сказали в Кремле
31 Январь 2020, 21:15
Чиновница в мехах унизила блокадников
31 Январь 2020, 20:45
Пользователь Instagram пожелала смерти ребенку-инвалиду
31 Январь 2020, 20:15
Минздрав объяснил популярность водки у россиян
31 Январь 2020, 20:00
Прекратят ли авиасообщение с Китаем, сказали в Кремле
Сутками ранее были закрыты наземные границы со страной, в которой зарегистрирована вспышка опасного вируса
В России все еще остается открытым авиасообщение с КНР, в
котором зафиксирована эпидемия коронавируса, сообщает DEITA.RU. Официальный представитель
президента России Дмитрий Песков сказал, когда границу с Китаем закроют
полностью.
Как пишет Ura.ru, вопрос о закрытии границы для авиасообщения с КНР – в компетенции рабочей группы правительства, которую возглавляет Татьяна Голикова. Только они могут принять решение о полном запрете полетов в Китай и обратно, а премьер – подписать соответствующий документ. Песков отметил, что пока такого решения принято не было.
Ранее сообщалось о том, что Россия временно закрыла границы с Китаем на Дальнем Востоке для предотвращения заражения россиян опасным вирусом. На сегодняшний день от него уже умерло 213 человек, заражены почти 8 тысяч человек.