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Прекратят ли авиасообщение с Китаем, сказали в Кремле

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Сутками ранее были закрыты наземные границы со страной, в которой зарегистрирована вспышка опасного вируса

В России все еще остается открытым авиасообщение с КНР, в котором зафиксирована эпидемия коронавируса, сообщает DEITA.RU. Официальный представитель президента России Дмитрий Песков сказал, когда границу с Китаем закроют полностью.

Как пишет Ura.ru, вопрос о закрытии границы для авиасообщения с КНР – в компетенции рабочей группы правительства, которую возглавляет Татьяна Голикова. Только они могут принять решение о полном запрете полетов в Китай и обратно, а премьер – подписать соответствующий документ. Песков отметил, что пока такого решения принято не было.

Ранее сообщалось о том, что Россия временно закрыла границы с Китаем на Дальнем Востоке для предотвращения заражения россиян опасным вирусом. На сегодняшний день от него уже умерло 213 человек, заражены почти 8 тысяч человек.

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