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Премьер-министр насмешил парламент
Выступление премьер-министра Дании Метте Фредериксена на открытии парламента вызвало приступ хохота в зале, сообщает DEITA.RU.
Как пишет Denmarks Radio, Фредериксен зачитывала доклад о выкупе правительством цирковых животных. Недавно власти приобрели у владельцев четырех слонов, однако у одного из них был друг-верблюд по кличке Али. Чтобы не разлучать животных, чиновникам пришлось заплатить и за него.
Рассказывая эту милую историю, Фредериксен не смогла сдержать смех. За ней начал хохотать весь зал датского парламента.
Дмитрий Санников
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