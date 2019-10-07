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19 Август 2019, 19:45

Премьер-министр насмешил парламент

Кресло

Выступление премьер-министра Дании Метте Фредериксена на открытии парламента вызвало приступ хохота в зале, сообщает DEITA.RU.

Как пишет Denmarks Radio, Фредериксен зачитывала доклад о выкупе правительством цирковых животных. Недавно власти приобрели у владельцев четырех слонов, однако у одного из них был друг-верблюд по кличке Али. Чтобы не разлучать животных, чиновникам пришлось заплатить и за него.

Рассказывая эту милую историю, Фредериксен не смогла сдержать смех. За ней начал хохотать весь зал датского парламента.

Дмитрий Санников

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