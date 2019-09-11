Премьер принял отставку кабмина

Япония осталась без правительства, сообщает DEITA.RU.



Премьер-министр Японии Синдзо Абэ принял официальную отставку членов своего кабинета. Решение стало ожидаемым после июльских выборов.

Кроме этого, в скором времени в Японии грядёт повышение потребительского налога до 10%. По информации РИА Новости свои посты сохранят генеральный секретарь правительства Ёсихидэ Суга и министр финансов Таро Асо.

9 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва и Токио пока не вышли на решение ряда важнейших проблем.

Напомним, что на ВЭФ-2019 Владимир Путин и Синдзо Абэ обсудили вопрос о возможном заключении мирного договора между странами.

Дмитрий Шевченко