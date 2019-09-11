Новости партнеров
Премьер принял отставку кабмина
11 Сентябрь 2019, 14:30
Япония осталась без правительства, сообщает DEITA.RU.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ принял официальную отставку членов своего кабинета. Решение стало ожидаемым после июльских выборов.
Кроме этого, в скором времени в Японии грядёт повышение потребительского налога до 10%. По информации РИА Новости свои посты сохранят генеральный секретарь правительства Ёсихидэ Суга и министр финансов Таро Асо.
9 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва и Токио пока не вышли на решение ряда важнейших проблем.
Напомним, что на ВЭФ-2019 Владимир Путин и Синдзо Абэ обсудили вопрос о возможном заключении мирного договора между странами.
Дмитрий Шевченко
Читайте также:
Последнее
Новости
Россияне начнут раздавать электронные чаевые
11 Сентябрь 2019, 16:30
Государство дало скидку на авто в кредит
11 Сентябрь 2019, 16:17
Победителей выборов в Уссурийске назвал избирком
11 Сентябрь 2019, 16:13
Кому из приморцев снизят зарплату: профсоюзы назвали цифры
11 Сентябрь 2019, 16:05
Получение СНИЛС упростили
11 Сентябрь 2019, 16:00
Tele2, «Ростелеком» и Ericsson разработали IoT-решение для промышленности
11 Сентябрь 2019, 16:00