Премьера в театре Горького: «Великий Гэтсби» в ритме танца

Новый сезон Приморский краевой театр имени Максима Горького открыл спектаклем «Великий Гэтсби» по роману американского писателя Френсиса Скотта Фицджеральда. Многие критики считают это произведение шедевром американской литературы, так называемого периода «эпохи джаза» - между Первой мировой и «великой депрессией». Об этом сообщает DEITA.RU.

Для американского общества это было время расцвета экономики, бурного роста и расширения. Время больших возможностей и больших денег, стремления достичь «американской мечты» - успеха, богатства, процветания и личного счастья. Время весёлой жизни, неограниченного материализма и кризиса морали, когда на развлечения и совершенно ненужные вещи спускались баснословные деньги. Период отмечен введением в стране Сухого закона, и как следствие расцвета бутлегерства – подпольной торговли алкоголем, на которой можно было легко сколотить состояние, что и сделал главный герой этой истории. Термин «эпоха джаза» или «век джаза» был придуман самим Фицджеральдом. Роман написан в 1925 году.

На приморской сцене спектакль «Великий Гэтсби» поставила американский режиссёр и хореограф Тина Кронис. Пьесу для спектакля, с учётом индивидуального режиссёрского стиля Тины Кронис, написал драматург Ричард Алгер (США). Жанр спектакля обозначен как «Драматический фокстрот в двух действиях».

Действие спектакля «Великий Гэтсби» разворачивается в 20-х годах прошлого века среди вилл богачей на «золотом побережье» Лонг Айленд недалеко от Нью-Йорка. Главная сюжетная линия – любовь Джея Гэтсби, человека неукротимой жизненной энергии, ставшего миллионером благодаря собственной предприимчивости (актёр Константин Суворин), к прекрасной Дейзи Бьюкенен (Александра Аубекерова), девушки из «высшего общества». Дейзи - его бывшая возлюбленная, из той прошлой, ещё довоенной, не наполненной большими деньгами жизни, а в настоящее время жена аристократа, повесы и бабника Тома Бьюкенен (Андрей Красницкий) который больше интересуется своей любовницей, представительницей социальных низов Мирт Уилсон (Полина Пугачёва).

Джей Гэтсби интригует местное общество загадочностью своей персоны. Он скрывает своё прошлое, создавая миф о статусном происхождении и образовании в надежде стать равным в аристократическом кругу. На личной шикарной вилле закатывает невиданной щедрости пьяные вечеринки, граничащие с безрассудностью, которые собирают огромное количество представителей «света». На самом деле Джей - выходец из низших слоёв, сын фермеров. В юности он решил, что станет богатым во что бы ни стало и достиг своей цели, хотя и не совсем законным путём. Но на пути к счастью его главной целью стала Дэйзи.

«Великий Гэтсби» - история о крахе мечты, человеческой трагедии и равнодушии общества с вполне закономерной «развязкой». Единственный человек, который стал для Джея Гэтсби другом и сохранил человечность в этой истории, - его недавний знакомый Ник Каррайэй (Максим Вахрушев).

Можно предположить, что в спектакле будет много ярких, веселящих музыкой и танцами сцен шальной жизни - сюжет «Великого Гэтсби», период джаза и фокстрота предполагают такой вариант развития событий. Особо учитывая то, что режиссёр Тина Кронис - хореограф. И да, постановка ожидаемо наполнена танцем, но не совсем в привычном смысле жанра. «Великий Гэтсби» Тины Кронис - отнюдь не мюзикл. Режиссёр сплетает драматургию и хореографию, достаточно резкими и простыми танцевальными движениями задавая ритм всему действу.

Весь спектакль можно определить, как ритмичный. Ритм задаёт и световое оформление спектакля, которое надо отметить особо. Световое решение впечатляет – ярко красные, чёрные, ультрамариновые цвета, созданные светом, окрашивают сцену в красочные картины, задавая напряжённую динамику. Художник по свету лауреат премии «Золотая маска» Сергей Скорнецкий (г. Москва). Очень интересны сцены, решённые в контр свете, когда фигуры видны зрителям, как силуэты. За счёт контр светового решения сцена превращается в плоскостное графическое полотно, по которому быстро и внешне хаотично передвигаются силуэты людей, рисуя образ жизни делового мегаполиса, где каждый занят только собой, стремясь к своей цели, к своей «американской мечте». Режиссёр использует этот тип сценического решения для связки сюжетов и смены декораций, которые меняются прямо на глазах у зрителей, и в этом тоже усматривается форма танца. Надо отдать должное режиссёрско-хореографическому мастерству Тины Кронис – она всё превращает в графику ритмичного движения, так что можно сказать, что в целом постановка решена «в ритме танца».

Ещё стоит отметить, что внешне постановка решена лаконичными, простыми, даже можно сказать «аскетическими» элементами декорации, и это во многом соответствует тенденции, присущей современным формам театра. Художник спектакля - Жанна Усачёва (г. Москва). Главное, на что делает акцент режиссёр Тина Кронис, по её же словам, - это история краха «американской мечты» и неравенства общества, разделённого на бедных и богатых, «высшее» и «низшее» положение в общественном строе, которое Великий Гэтсби так и не смог преодолеть, как бы общество ни твердило о преодолении неравенства и равности возможностей для всех.

Ирина Павленко



