Стало известно, сколько выплат получили члены правления банка, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Banki.ru.

За шесть месяцев текущего года членам правления банка было выплачено 888,4 миллиона рублей в качестве вознаграждения.



Об этом свидетельствуют данные ежеквартального отчёта Сбербанка. Согласно документу, в данную сумму входит фиксированное вознаграждение, а именно должностные оклады, оплата отпусков, оплата командировок, а также квартальные премии и прочие единовременные вознаграждения.

При этом, в составе правления Сбербанка числится всего девять человек, в том числе и Герман Греф.

Дмитрий Шевченко