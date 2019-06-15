В МВД России на основе указа президента разработали проект приказа «О премиях Министерства внутренних дел Российской Федерации». Иными словами, оснований для выдачи премии сотрудникам у ведомства теперь стало больше, сообщает DEITA.RU.

Присуждаться премии будут каждый год в награду за заслуги сотрудников. Выделят таким образом гражданские служащие, сотрудники МВД и лица, чьи достижения в науке, литературе, спорте, в искусстве и некоторых других сферах признаны достаточно весомыми.

Порядок отбора кандидатов и награждения соискателей также определен.

Напомним, ведомство получило новые полномочия после увольнения по указу Путина двух начальников МВД и освобождения журналиста «Медузы» Голунова.

Анастасия Туркова

