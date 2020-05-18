Новости
Врач: Теперь быть воспитанным человеком – значит вооружиться маской
18 Май 2020, 16:45
Как получить детское пособие — рассказали власти Приморья
18 Май 2020, 16:15
В Приморье возбудили уголовные дела за контрабанду лесоматериалов
18 Май 2020, 15:45
Минтруд: Пенсионные накопления россиян снизятся уже в следующем году
18 Май 2020, 15:15
В городе президентского внимания предупреждают о плохой дороге ярким плакатом
18 Май 2020, 14:45
Во Владивостоке реконструируют важный надземный переход
18 Май 2020, 14:15
Победителей не будет: итоги школьных олимпиад зачтут по-другому
18 Май 2020, 13:45
Россиян хотят ещё больше огородить от спиртного
18 Май 2020, 13:15
Преподаватель английского подозревается в нападении на близнецов
Подозреваемого задержала полиция
Оперативным органам удалось задержать подозреваемого в нападении на двух мужчин в Пущино, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на местную полицию.
Как отметили в ведомстве, нападение произошло 15 мая. Неизвестный напал на двоих мужчин – обоих увезли из магазина в госпиталь с множественными колото-резаными ранами. В тот же день один из братьев умер в больнице.
В нападении и убийстве подозревается 44-летний местный житель – преподаватель английского языка в колледже. По предварительным данным, ранее нападавший и пострадавшие не были знакомы, а нападение произошло после сильной ссоры между тремя мужчинами.