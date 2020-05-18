Преподаватель английского подозревается в нападении на близнецов

Оперативным органам удалось задержать подозреваемого в нападении на двух мужчин в Пущино, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на местную полицию.

Как отметили в ведомстве, нападение произошло 15 мая. Неизвестный напал на двоих мужчин – обоих увезли из магазина в госпиталь с множественными колото-резаными ранами. В тот же день один из братьев умер в больнице.

В нападении и убийстве подозревается 44-летний местный житель – преподаватель английского языка в колледже. По предварительным данным, ранее нападавший и пострадавшие не были знакомы, а нападение произошло после сильной ссоры между тремя мужчинами.