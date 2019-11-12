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Преподавателей России заставят идти к психологу
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Преподавателей России заставят идти к психологу
Депутаты Госдумы подумывают нанять психологов для преподавателей российских вузов, чтобы предотвратить повторение нашумевшей истории с обвиняемым в убийстве доцентом СПбГУ. Об этом сообщает DEITA.RU.
Итак, по словам парламентария Василия Власова, скорая психологическая помощь для преподавательского состава должна быть организована в каждом учебном заведении страны: от общеобразовательных школ до университетов. По его словам, вовремя оказанная специализированная помощь предотвратит причинение морального или физического насилия учащимся со стороны преподавателей, которые, в свою очередь, совершают нападки на учеников из-за непрекращающегося нервного напряжения.
Приводя доводы «за» организацию работы психологических служб для преподавателей в учебных заведениях России, депутат указал на увеличивающееся с каждым годом количество чрезвычайных ситуаций в школах, когда учителя «ставят на место» или даже буквально издеваются над учениками с помощью грубой физической силы или психологического гнета.
«В интернете, к сожалению, полно подобных видео с «места событий». В последние годы к «школьным» роликам присоединились и аналогичные видео, снятые во время пар в вузах», - заявил Власов напоминая в своем письме о том, что «преподавательская деятельность является одной из важнейших для нашей страны», ведь именно от преподавателей зависит будущее нового поколения.
По словам Власова, регулярные жалобы большей части преподавательского состава на сложную работу в условиях повышенного стресса руководство учебных заведений оставляют без внимания. Парламентарий высказал мнение, что именно из-за отсутствия психологического и даже психиатрического сопровождения в российских учреждениях произошла страшная история с преподавателем санкт-петербургского университета Соколовым.
Отмечается, что озвученная инициатива уже направлена в министерство науки и высшего образования РФ. Глава федерального ведомства Михаил Котюков еще не дал ответа на письмо депутата.
Напомним, 9 ноября страну всколыхнула новость о выловленном из реки Мойки доценте СПбГУ Олеге Соколовым, известного своей реконструкторской деятельностью. Отмечается, что вместе с преподавателем правоохранительные органы вытащили из воды его рюкзак, внутри которого обнаружили женские отрубленные руки и оружие. По версии следствия, в воду Олег Соколов полез, чтобы избавиться от тела ранее убитой сожительницы-аспирантки того же вуза. Преподаватель раскаялся в содеянном и сейчас находится под арестом. Расследование дела продолжается.
Екатерина Цой