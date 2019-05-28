Продукция направлена на стоимостное и товароведческое исследование, сообщает DEITA.RU.

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю пресекли канал контрабанды алкогольной продукции из Филиппин. Объём выявленного алкоголя составил тысячу 760 литров.

Как оказалось, организаторами поставки элитного алкоголя стал трое россиян и житель ближнего зарубежья. Злоумышленники перевозили ром из Манилы в грузовых контейнерах, при этом задекларировав её как дешёвый уксус.

Пограничники задержали мужчин в порту Восточный во время перегрузки алкоголя из контейнера в машину. Всего изъято свыше 130 коробок с алкоголем импортного производства. Только по предварительным подсчетам стоимость обнаруженного может оцениваться более чем в 3,5 миллиона рублей.

По данному факту проводится разбирательство.