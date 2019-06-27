Бывший депутат Заксобрания, экс-глава компании-подрядчика Виктор Гребнев заплатит штраф 200 тысяч рублей и получит условный срок за хищение 400 миллионов при стройке космодрома «Восточный».

Местные СМИ удивлены мягкостью приговора. Однако это далеко не первый прецедент в новейшей истории, когда укравшие колоссальные деньги из госказны граждане и прочие коррупионеры выходят практически сухими из воды. "Чудеса на виражах" - в обзоре DEITA.RU.

Подавляющее большинство коррупционных преступлений Дальнего Востока приходятся на Приморский (945) и Хабаровский (710) края, Якутию (590) и Приамурье (448).

Согласно прошлогодним данным, Суды лишали бизнесменов и чиновников свободы лишь в 15% случаев, а чаще всего назначали им условный срок (34%).

Этой весной экс-замглавы МЧС Бурятии Дмитрий Унагаев отделался условным сроком за взятки в 1,6 миллионов рублей.

Чиновник обещал местному бизнесмену покровительство, а взамен потребовал регулярную мзду. Причем, в полицию бизнесмен обратился после того, как покрывать его делишки «большие начальники» перестали.

В 2017 году Бывший глава Минздрава Еврейской АО Александр Мацанов и его заместитель Наталья Градусова провернули аферу с медицинским оборудованием.

Стоимость поставок составила 146 миллионов, а заговорщики запросили и получили 203. 57 миллионов уплыли в карманы - воры получили 5 и 4 года условно.

В 2012 году Юрий Шульган, бывший директор ФГУП "Дальневосточный завод "Звезда"" (ДВЗ) в Большом Камне, сумел избежать тюрьмы за растрату 29 миллионов рублей. Суд приговорил Юрия Шульгана к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года и уплатой штрафа в размере 550 тысяч.

Бывший вице-губернатор Приморья Сергей Сидоренко обвинялся в злоупотреблении должностными полномочиями при ликвидации тайфуна «Лайонрок». Разрушительная стихия уничтожила пол Приморья. Сидоренко ввел режим ЧС в Артемовском городском округе.

В результате фирмы его друзей и родственников получили компенсацию за причинённый наводнением ущерб. За такое самоуправство Сидоренко получил 2,5 года условно. Вину он признал, и Минсельхоз посчитал, что ущерб казне нанесен не был - посему наказание оказлось довольно мягким.

Наконец, громкое дело еще одного бывшего зама экс-главы Приморья Владимира Миклушевского из большого коррупционного пузыря превратилось в пшик.

Олег Ежов, обвиняемый по скандальному делу о недостроенном депо в Новопокровке Красноармейского района, признан виновным, приговорен к штрафу, но освобожден от уголовного наказания по истечению срока давности.

Ежова продержали под стражей два года, взыскали в счет ущерба 26 024 502,8 рубля. Изначально нанесенный от его действий ущерб бюджету Приморского края оценивался в 24,5 млн рублей.

Стоит отметить, что дальневосточные коррупционеры с годами все же стали более осторожными. Иными словами, разборчивыми в своих связях.

«Новичков» быстро хватают под белы рученьки. «Старая школа» продолжает получать ренту из проверенных каналов и чувствует себя относительно спокойно.

К слову, россияне к публичным поркам относятся с большим недоверием. Показательные процессы, согласно опросам, люди считают пылью в глазах. Согласно опросам фонда "Общественное мнение", в победу над коррупцией верят лишь 15 процентов населения страны.

Василий Кучин