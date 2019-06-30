ГИБДД Владивостока прокомментировала забавным видеороликом действия одного из нарушителей правил дорожного движения, сообщает DEITA.RU.

Накануне в социальных сетях появилось видео злостного нарушителя правил дорожного движения, совершающего странные маневры на полосе встречного движения по улице Луговой в районе остановки «Поликлиника».

«Откуда он там вообще взялся», - недоумевали пользователи популярных пабликов, пытаясь припомнить ближайший поворот в этом районе. Водитель же Toyota Aqua невозмутимо двигался по «встречке», показав неприличный жест снимавшему его действия на камеру автомобилисту.

«Забывают некоторые иногда про правостороннее движение. Пришлось напомнить. Теперь горе водителю грозит до полугода лишения права управления. Манёвр стоил того? Берегите себя!», - прокомментировала ГИБДД Владивостока в официальном Инстаграм-аккаунте.

Дмитрий Санников