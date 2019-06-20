Преступникам дадут жильё, работу и свободу
С наступлением следующего года приговоренных к принудительным работам и коротающих срок в колониях отпустят трудиться на волю, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Парламентскую газету». Отпустят тех, чьи преступления не относятся к тяжким.
Глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников предлагает создать особые участки исправительных центров и колоний-поселений на базе организаций, где и будут работать заключенные. Имущество таким предприятиям отдадут безвозмездно, но в пределах расположения исправительного учреждения.
Учреждения обязаны будут предоставить осужденным общежитие и необходимые для жизни вещи, включая медикаменты.
Анастасия Туркова