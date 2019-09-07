Только опытные водители знают эту фишку, сообщает DEITA.RU.



Много лет российские водители ездят по городу со скоростью не более 79 км/ч. Это связано с тем, что камеры фиксируют нарушение скоростного режима только после превышения на 20 км/ч.

Однако все не так просто. Оказывается, спидометры всех авто преувеличивают отображаемую скорость – опытные водители в курсе, а вот новичкам не от куда было это узнать. Так вот, чем выше скорость, тем выше погрешность. До 80 км/ч спидометр приписывает машине около 5 км/ч, а при скорости 200 км/ч погрешность составляет 10%.

Так вот, можно не заморачиваться выдерживанием ровно 79 км/ч под камерой – расслабьтесь и двигайтесь со скоростью до 83 км/ч спокойно.

Елена Миронова