Прежний возраст выхода на пенсию вернут в России

На негосударственную пенсию в России можно будет выйти в 55 лет женщинам и 60 лет мужчинам, сообщает DEITA.RU. Соответствующий проект закона рассмотрят на заседании Госдумы.

Согласно документу, в закон о НПФ внесут изменения, которые позволят назначать негосударственные пенсии россиянам на пять лет раньше. Однако более поздний выход на заслуженный отдых будет гарантировать повышенный размер ежемесячного дохода.

По словам первого зама главы фракции властвующей партии Андрея Исаева, начиная с 55 лет для женщин и с 60 лет для мужчин все желающие смогут получать накопительную часть пенсии.

Отмечается, что, если закон будет принят, то негосударственные пенсионные фонды пополняться отчислениями со стороны самозанятых россиян, иностранцев, трудящихся на территории России, а также лиц, имеющих иждивенцев, а также обычных служащих.

Напомним, российским властям пришлось пойти на послабление пенсионной реформы, которая стартовала в 2019 году. Россияне не смогли принять тот факт, что на пенсию теперь придется выходить на пять лет позже. Особенно негодование выражали мужчины, продолжительность жизни которых в России, по последним данным, составляет 67,5 года. Проще говоря, после выхода на пенсию сильной половине россиян остается жить два с половиной года.

Екатерина Брязгунова