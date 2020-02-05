Президент Ассоциации онкопациентов развеяла 3 мифа о раке

В честь Всемирного дня борьбы с раком президент Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй!» Ирина Боровова развенчала 3 главных мифа об онкологических заболеваниях, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на РИА «ФАН».



Миф 1 – рак заразен

По словам эксперта, это один из главных мифов, который окружает заболевание. На самом деле, предрасположенность к онкологическим заболеваниям может передаваться только по наследству – как своеобразная «поломка» в генах. Люди, которые находятся в группе риска, должны регулярно проходить обследования.

Миф 2 – рак – это смерть

Люди думают, что рак – 100% смерть. На самом деле, от онкологии умирает незначительный процент людей. Основная причина – обращение за помощью на последней стадии или такое заболевание, с которым медицина пока не научилась работать.

Миф 3 – альтернативные виды лечения рака

Эксперт заявила, что такие виды лечения только убивают пациентов, воруя у них драгоценное время. Она также считает, что людей, которые распространяют идеи лечения онкологии содой или перекисью, или отварами, надо привлекать к уголовной ответственности.