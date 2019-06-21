Грузинский лидер Саломе Зурабишвили заявила, что Россия — не только злейший враг Грузии, но и оккупант, сообщает DEITA.RU. Об этом президент написала на своей странице в Facebook на фоне протестов, которые разгорелись в столице.

По словам Зурабишвили, пятая колонна, которой управляет Россия, на сегодняшний день значительнее опаснее, чем открытая агрессия против грузинского правительства и страны в целом. Также глава государства подчеркнула, что внутренний раскол в стране нужен только России, поэтому те, кто поддерживает противостояние внутри страны — играют на руку Москве.

Напомним, в ходе акции протестов, которые прошли в минувший четверг, 20 июня, в Тбилиси пострадали по меньшей мере 70 человек, из них около 30 — полицейские. Все травмы нетяжелые, отметили медики.

Недовольство местный радикалов вызвал тот факт, что кресло председателя парламента Грузии занял не кто иной, как российский народный избранник Сергей Гаврилов. Многие представителям власти Грузии это не понравилось, из-за чего парламентарии встали и вышли из кабинета. Позднее радикально настроенные грузины пытались взять штурмом правительство.

Екатерина Брязгунова