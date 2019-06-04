Президент Владимир Зеленский решил конфисковать имущество депутатов, судьей, прокуроров и чиновников, сообщает DEITA.RU. Соответствующий проект закона подал глава государства в Верховную Раду накануне.

Согласно документу, который был разработан экспертами при содействии компетентных иностранцев, незаконные активы должностных лиц станут конфисковать по решению суда в гражданском порядке без обвинительного приговора. Кроме того, планируется вернуть наказание для чиновников за незаконное обогащение. Ранее, в феврале 2019 года, такая статья была удалена из Уголовного кодекса, так как была признана Конституционным судом нарушающей права и свободы граждан.

Стоит отметить, что далеко не во всех случаях, по задумке Зеленского, будет наступать в исключительных случаях, а именно: когда данный момент определен Конвенцией ООН.

По имеющейся информации, президент Украины твердо решил стереть с лица государственной земли всех олигархов. Также будет уничтожена монополия.

Екатерина Брязгунова