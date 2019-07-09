Эксперты-политологи уверены: в 2024 году президентом России намерен стать Дмитрий Медведев. Об этом косвенно свидетельствует его недавняя статья о будущем «Единой России».





DEITA.RU вспоминает основные итоги президентства Медведева с 2008 по 2012 год и прогнозирует, чего нам ждать в случае его возвращения на пост. Первым испытанием для Медведева в 2008 году стала военная операция по принуждению Грузии к миру.





В августе 2008-го было принято решение защитить гражданское население Южной Осетии от грузинской агрессии. За несколько дней грузинская армия была остановлена, а российские войска почти дошли до Тбилиси.





Результатом стало признание Россией независимости Абхазии и Южной Осетии, а также затащившаяся у грузинов обида и обвинение в оккупации страны. Сейчас это вновь переросло в масштабные протесты и антироссийские настроения в соседней республике.





Медведев внес серьезных изменения в российскую конституцию, В первую очередь, изменения коснулись института выборов. Срок правления президентов увеличили с 4 до 6 лет, работу сессии депутатов Госдумы с 4 до 5 лет. Это были крупнейшие изменения в конституцию в на тот момент ее пятнадцатилетней истории.





Изменения коснулись и структур власти в регионах. Медведев вернул отмененные в 2008 году прямые выборы губернаторов российских субъектов федерации.





При нем свои посты покинули многие политические долгожители - президент Татарстана Ментимир Шаймиев, глава Калмыкии Кирсан Илюмжинов и другие пришельцы из девяностых.





Дмитрий Медведев одной из своих главных целей обозначал борьбу с коррупцией. Через 10 дней после вступления в полномочия он создал совет по коррупции.





Медведев обязал всех госслужащих предоставлять декларации о доходах, что действует до сих пор - и возможность эта является одной из любимых тем для журналистких расследований. Дмитрий Анатольевич вплотную взялся за силовиков.





Переименовав милицию в полицию, он ужесточил правила принятия в ее ряды новых сотрудников, избавил ее от ненужных функций и увеличил зарплату. Однако не всем, а только тем, кто успешно прошел переаттестацию.





В армии к 2012 году численность армии уменьшилась с 1,2 миллионов военнослужащих до миллиона, из которых 220 тысяч составляют офицеры. Появились космические войска, сокращено количество военных округов.





Россияне двояко отнеслись к еще одной громкой инициативе Медведева - отмене «зимнего» и «летнего» времени. В ночь на 27 марта 2011 года в России перевили время в последний раз.





Однако тот период правления Дмитрия Медведева, в первую очередь, ассоциируется с масштабным внедрением понятия «модернизация» в российской экономике. Медведев изначально представлялся более внутреннеориентированным, чем Путин, что и подтвердил факты.





Нынешний премьер яро требовал модернизировать армию, медицину, производство и образование. Местами вышло успешно.





Визуальным символом эпохи Медведева можно считать интонационный центр «Сколково» - российский аналог американской кремниевой долины.





По замыслу оно должно было стать крупнейшим в России испытательным полигоном новой экономической политики. Однако до работы центра на полную мощность еще далеко - также как и до полной модернизации России.





Критическое технологическое отставание от ведущих стран беспокоило и беспокоит Медведева по сей день. Можно предположить, что новые годы президентства станут продолжением технологической погони.





Василий Кучин