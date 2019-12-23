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«Президент не велел снижать число нищих»: депутат дал экономический прогноз

бедность

Парламентарий сказал, как власти выкрутятся из ситуации, когда бедных в стране должно стать меньше, сообщает DEITA.RU.

Депутат Госдумы от КПРФ Владимир Поздняков сделал заявление насчет бедных в России. По словам депутата, никто не обещает, что в стране что-то подешевеет: цены практически на все, наоборот, вырастут.

Также парламентарий рассказал, как в 2020 году власти будут выполнять указ президента – сократить количество бедных в стране. Поздняков считает, что бедных и правда станет меньше: они станут нищими. А президент не поручал сокращать количество нищих.

Депутат от КПРФ наполнил, что в новом году вырастут цены на сотовую связь, бензин, ЖКХ и продукты. 

Елена Миронова

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