Президент поставит точку в важном вопросе

Владимир Путин намерен дать свои поручения по выплатам зарплат врачам, сообщает DEITA.RU.



В среду, 2 октября, президент России Владимир Путин проведет совещание, посвященное модернизации здравоохранения в стране. Как сообщили в Кремле, одна из тем для обсуждения – зарплаты врачей. Еще одна тема, которой посвятит внимание президент, – финансирование региональных программ здравоохранения.

Как пишет ТАСС, грядущее совещание продолжит тему низких зарплат врачей. Предыдущее совещание, прошедшее с участием Вероники Скворцовой, показало, что только в 10 российских регионах оклад медиков превышает 50% средней зарплаты. Еще в 4 регионах оклад врачей меньше 30% от средней зп.

Еще одна проблема, которую предстоит решить в ближайшее время, недостаток кадров. В августе Скворцова заявляла, что в России не хватает 25 тысяч врачей и 130 тысяч среднего медперсонала.

Елена Миронова