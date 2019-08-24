Президент США Дональд Трамп в своем Twitter объявил о решении повысить пошлины на товары из Китая, сообщает DEITA.RU.

По словам Трампа, это решение принято в ответ на увеличение Пекином ввозных пошлин на американские автомобили и запчасти.

Накануне Китай анонсировал повышение ввозных пошлин на продукцию американского производства на общую сумму 75 миллиардов долларов. Всего речь идет о 5078 товарных позициях, пошлины на них будут повышены на 5% и 10%. По словам китайских властей, такие меры стали ответом на протекционизм и унилатерализм со стороны Вашингтона.

Между тем, Китай и Россия имеют экономические и политические конфликты с США. Будь то американо-китайская торговая война или санкции штатов в отношении России - объединиться и дружить против всегда спокойнее и продуктивнее. В этой связи Китай и Россия договорились обмениваться важный информацией, советоваться и учиться друг у друга.

Дмитрий Санников