В Италии сменяется второй человек в государстве, сообщает DEITA.RU.

Президентский Квиринальский дворец заявил о том, что президент Италии Серджо Маттарелла принял отставку премьер-министра Джузеппе Конте.

При этом также отмечается, что глава итальянского правительства не сразу прекратит исполнять свои обязанности, а продолжит руководить кабинетом министров пока ему не подберут замену.

С этой целью в ближайшие дни Маттарелла проведёт консультации с лидерами основных политических партий страны.

С связи с отставкой премьера президент Италии должен будет решить, проводить ли досрочные выборы или пытаться создать новую правящую коалицию, которая затем сформирует правительство. Пока точно неизвестно, когда решение вступит в силу.

Дмитрий Шевченко