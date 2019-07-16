Президент Беларуси Александр Лукашенко наградил губернатора Приморского края Олега Кожемяко орденом Почета и напророчил ему большое будущее, сообщает DEITA.RU.



Губернатор Приморья Олег Кожемяко неожиданно оказался в минском Дворце Независимости на личной аудиенции у президента Беларуси Александра Лукашенко,сообщают СМИ братской республики.

Как признался Лукашенко, он долго говорил с Путиным о Кожемяко и знает его трудовой путь в дальневосточных регионах. «Надо совесть иметь, наладили отношения с губернатором Сахалина и на тебе, на Приморье бросили. В Амурской области был, только наладили отношения, на Сахалин бросил», - проявил осведомленность белорусский лидер.

Как считает Александр Лукашенко, таких людей, как Олег Кожемяко в истории призывают туда, куда надо Отечеству. По его мнению, Приморье для Кожемяко – лишь ступень к гораздо более высокому месту работы.

«Я знаю, что долго его там не задержат. Пару лет в Приморье, потому что "человек большой" ему "большая дорога". Думаю, тяжело ему будет уехать оттуда – прижился он там. Чем ближе к нам, тем лучше для Беларуси», - прямолинейно заметил Лукашенко, уже видя Кожемяко на одной из серьезных должностей в федеральных органах власти.

А эксперты тем временем уже сделали выводы из таких заявлений эпатажного лидера. "Послом России в Беларусь поедет", - предполагают россияне.

Отметим, что видные государственные деятели часто отправляются послами на особо важные участки. Так, например, Виктор Черномырдин был послом в Киеве.

Дмитрий Санников



