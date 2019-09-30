Президент РАН сделал заявление о захвате земель институтов

Президентский мораторий не указ. У российских институтов могут забрать часть территорий, которая принадлежит учебным заведениям, сообщает DEITA.RU со ссылкой на INTERFAX.RU.

Так, 18 сентября в Минобрнауки получили распоряжение о том, что у 34 российских институтов, в том числе и московских, необходимо забрать здания и участки – недвижимость поможет покрыть расходы, которые возникли у правительства в результате переезда министерств и ведомств в новый правительственный комплекс в «Москва-Сити».

Директива пришла от АО «Дом.РФ». Предприятие занимается выявлением федерального имущества, которым пользуются не по назначению. Следующая процедура в полномочиях компании – выставление такого имущества на торги.

Президент Российской академии наук Александр Сергеев рассказал, что, несмотря на президентский мораторий, институты могут лишиться своих территорий, поэтому необходимо сформировать позицию и "спокойно довести до сведения" президента и премьер-министра недовольство и протест научных работников.

Однако в пресс-службе Минобрнауки сказали, что не поддерживают изъятие недвижимости, которой ученые пользуются по назначению, а речь идет только о ненужном ученым имуществе, сообщало издание РБК.

Итоговое решение будет приниматься на голосовании в правкомиссии. Которая отвечает за по развитие жилищного строительства и оценку эффективности использования земельных участков.

Для Приморского края борьба за «научные» земли дело, кажется, уже привычное. Ученые и просто неравнодушные люди неоднократно выходили на пикеты и митинги, чтобы привлечь внимание властей к проблеме строек на территории Академгородка.

Даже уголовное возбудили, только вот по статье «Халатность» за действия должностных лиц при осуществлении кадастрового учета границ земельного участка. Напомним, еще в далеком в 1971 году участок земли площадью 160 га в пригороде Владивостока передали в бессрочное пользование Дальневосточному научному центру АН СССР, а затем земли перешли к ДВО РАН, только вот государственную регистрацию территории так и не прошли, а институт, соответственно, никаких прав собственности не имеет. И в результате, почти 90 процентов участков попали в руки частных застройщиков.

А тем временем приморские бизнесмены и чиновники нашли еще одну «лазейку» для незаконного строительства. Например, один подрядчик «возобновил» работы на недостроенном объекте, только вот один нюанс – на картах на этом месте никогда не было ни зданий, ни объектов, а только лес и до сих пор остается загадкой: какое строительство там «возобновили»?

Екатерина Кононенко